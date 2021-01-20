|
В Кремле ответили на заявления о контактах Путина и Трампа во время штурма Капитолия
20 января 2021, 15:15 • 200 • Политика
Песков прояснил ситуацию
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин и отсчитывающий последние часы президентства Дональд Трамп не созванивались по телефону в день штурма Капитолия.
Подобного рода вопросы появились у прессы на фоне заявления демократки и бывшей кандидатки в американские лидеры Хиллари Клинтон. Как напоминает РИА "Новости", политик недавно объявила, что хочет разобраться: общался ли Трамп с Путиным во время штурма.
Точку в этом вопросе поставил пресс-секретарь президента. Песков заявил, что 6-7 января два лидера не общались, передает URA.RU.
Напомним, инаугурация нового президента Америки Джо Байдена состоится сегодня, 20 января. 6 января сторонники Трампа штурмом прорвались в Капитолий. К слову, некоторых из них тут же обвинили в заговоре.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
200
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 января 2021, 22:55
|
17 января 2021, 09:20
|
18 января 2021, 03:40
|
19 января 2021, 00:45
|
15 января 2021, 01:25
|
16 января 2021, 04:00
|
14 января 2021, 16:15