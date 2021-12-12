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В Кремле ответили на заявление Байдена о переброске сил США в Европу

12 декабря 2021, 12:40  •  209 • Политика
Джо Байден. Фото: Lenin Nolly/Keystone Press Agency//www.globallookpress.com
Вашингтон не способствует разрядке напряженности в отношениях с Москвой
Президент США Джо Байден выпустил заявление, в котором сообщил, что при сценарии "вторжения" России на Украину его страна перебросит в Европу свои войска. Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера американцев.
Байден рассказал, что США никогда не планировали отправить своих военных на территорию Незалежной. Однако в случае "нападения" на Украину американские солдаты окажутся в восточноевропейских странах НАТО. По его словам, у США есть обязательство защищать от ударов со стороны РФ Польшу, Болгарию, Литву, Латвию, Эстонию, Венгрию, Словакию и Чехию. 
Также президент США стращает Россию экономическими последствиями. И о проблемах, с которыми столкнется страна, Байден рассказал главе России Владимиру Путину во время онлайн-встречи.
Песков же назвал заявление Байдена агрессивным, такими речами из-за океана в последнее время разражаются слишком много. Подобные слова не способствуют разрешению конфликта в отношениях двух стран. 

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