Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зеленскому предложили открыть Крымский фронт
«Украина полна «спящих», всё решится мгновенно»
Украина отрывает свою энергосистему от России: перспективы — огромные
Украинская актриса одна вышла на защиту телеканала против разъяренной толпы ради...
Главная / Политика

В Кремле ответили на вопрос об индексации пенсий

09 февраля 2021, 17:25  •  151 • Политика
Экспертное подразделение в администрации президента будет рассматривать варианты индексации пенсий работающих пенсионеров. Об этом на брифинге 9 февраля рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков добавил, что по поручению президента Владимира Путина правительство представило свое видение решения данного вопроса и после рассмотрения всех вариантов будет приниматься конкретное решение.
«Поручение по формулированию выполнено, теперь уже нужно определиться с тем, как лучше поступить», — сказал пресс-секретарь президента РФ.
4 января президент России Владимир Путин поручил представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров.
К 1 февраля вопрос об индексации пенсий был проработан в российском правительстве. В тот же день Министерство труда и социальной защиты России направило в правительство предложения по индексации.
Тогда же Госдума сообщила о работе над вопросом индексации пенсий работающих пенсионеров.
В 2021 году индексация пенсионерам запланирована на уровне выше инфляции и составит 4–4,1%. Индексация неработающим пенсионерам уже проведена на 6,3%. Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



151
Источник
Похожие новости
09 февраля 2021, 11:55
Назван источник финансирования Тихановской
09 февраля 2021, 10:05
Почему Байден сначала позвонил Путину: Псаки дала ответ
09 февраля 2021, 11:55
Захарова: Евросоюз потерпел фиаско с "публичной поркой" России
09 февраля 2021, 02:45
Не пройдет: в РФ запретят публично демонстрировать нацистских преступников
09 февраля 2021, 13:45
Подождать или добить: в ЕС строят планы в отношении Белоруссии
09 февраля 2021, 11:55
Украинский МИД пожаловался на затянутый процесс по MH17
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 февраля 2021, 18:25
Ультраправые на Украине выбрали новые цели — русскоговорящих девушек из Харькова
07 февраля 2021, 09:30
Украина отрывает свою энергосистему от России: перспективы — огромные
06 февраля 2021, 11:30
Украина обвинила Россию в катастрофе с электричеством
03 февраля 2021, 07:25
Чубаров устроил дикую истерику и намекнул на старческий маразм у Кравчука
05 февраля 2021, 17:10
«Теперь ка@апские флаги и Львовская республика» – галичане шокированы инцидентом с Бандерой
03 февраля 2021, 17:30
Украина намерена отобрать у России Черноморский флот
08 февраля 2021, 09:20
«Украина полна «спящих», всё решится мгновенно»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.