|
В Кремле ответили на вопрос об амнистии к 75-летию Победы
23 июня 2020, 14:00 • 20 • Политика
В Кремле не ведутся обсуждения об амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом во вторник, 23 июня, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, таких обсуждений нет», — ответил он на вопрос журналистов.
В апреле стало известно, что Госдума не готовит проект постановления об амнистии к 75-летию Победы. Тогда же Песков сообщил, что президент России Владимир Путин не обозначал свою позицию касательно проведения амнистии к этой дате.
Амнистии к юбилеям Победы проводились каждые пять лет. Так, в 2015 году в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне под амнистию попали около 232 тыс. осужденных, среди которых 34 тыс. были освобождены из колоний.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
20
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 июня 2020, 16:00
|
19 июня 2020, 05:00
|
19 июня 2020, 06:00
|
19 июня 2020, 04:00
|
17 июня 2020, 06:00
|
20 июня 2020, 04:00
|
22 июня 2020, 06:00