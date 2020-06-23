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В Кремле ответили на вопрос об амнистии к 75-летию Победы

23 июня 2020, 14:00  •  20 • Политика
В Кремле не ведутся обсуждения об амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом во вторник, 23 июня, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, таких обсуждений нет», — ответил он на вопрос журналистов.
В апреле стало известно, что Госдума не готовит проект постановления об амнистии к 75-летию Победы. Тогда же Песков сообщил, что президент России Владимир Путин не обозначал свою позицию касательно проведения амнистии к этой дате.
Амнистии к юбилеям Победы проводились каждые пять лет. Так, в 2015 году в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне под амнистию попали около 232 тыс. осужденных, среди которых 34 тыс. были освобождены из колоний.

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