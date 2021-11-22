В Кремле ответили на вопрос о запрете называть национальность преступников

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о внесённом в Госдуму проекте закона, в котором предлагается наложить запрет на упоминание в средствах массовой информации национальности преступников.

В Кремле полагают, что пока рано давать оценки этой норме - законопроект только внесён.

"Ещё предстоит работа в профильных комитетах и так далее", - добавил Дмитрий Песков.

На уровне концепции оценивать норму некорректно, поэтому делать ничего подобного в Кремле не будут.

"Нет, мы не можем давать такие оценки", - сказал представитель Кремля.

Также Песков ответил на вопрос, указывают ли в ежедневных дайджестах для Путина национальности преступников: