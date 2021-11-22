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В Кремле ответили на вопрос о запрете называть национальность преступников

22 ноября 2021, 15:30  •  32 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о внесённом в Госдуму проекте закона, в котором предлагается наложить запрет на упоминание в средствах массовой информации национальности преступников. 
В Кремле полагают, что пока рано давать оценки этой норме - законопроект только внесён.
"Ещё предстоит работа в профильных комитетах и так далее", - добавил Дмитрий Песков.
На уровне концепции оценивать норму некорректно, поэтому делать ничего подобного в Кремле не будут.
"Нет, мы не можем давать такие оценки", - сказал представитель Кремля.
Также Песков ответил на вопрос, указывают ли в ежедневных дайджестах для Путина национальности преступников:
В дайджесте для президента указывается именно то, что фигурирует в СМИ. И наша задача - показать, что реально является важным для представителей СМИ и с какими трактовками и нюансами это всё представляют. С юридической точки зрения, никаких запретов на этот счёт нет. Это единственное, что я могу констатировать.

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