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В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Зеленского у Эрдогана
29 ноября 2021, 16:40 • 189 • Политика
Пресс-секретарь Песков не стал комментировать сообщения об инициативе Турции по Донбассу. Предполагалось, что Эрдоган предоставит площадку для встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев информацию о якобы предложении Турции провести саммит по урегулированию конфликта в Донбассе. Такой форум мог быть проведён на территории Турции - по крайней мере, так происходящее видели источники. Среди приглашённых были бы лидеры России и Украины.
Дмитрий Песков ответил просто: "Нет, я источники не комментирую никак".
Кроме того, представитель Кремля напомнил, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе. Более того, на таком саммите в Турции нельзя было бы найти пути решения конфликта, поскольку даже в проекте событие не предполагает участия независимых республик. Военный спор может быть решён лишь лидерами Киева, а также Донецкой и Луганской независимых республик, подчеркнул Дмитрий Песков.
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