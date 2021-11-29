В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Зеленского у Эрдогана

Пресс-секретарь Песков не стал комментировать сообщения об инициативе Турции по Донбассу. Предполагалось, что Эрдоган предоставит площадку для встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев информацию о якобы предложении Турции провести саммит по урегулированию конфликта в Донбассе. Такой форум мог быть проведён на территории Турции - по крайней мере, так происходящее видели источники. Среди приглашённых были бы лидеры России и Украины.

Дмитрий Песков ответил просто: "Нет, я источники не комментирую никак".

Кроме того, представитель Кремля напомнил, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе. Более того, на таком саммите в Турции нельзя было бы найти пути решения конфликта, поскольку даже в проекте событие не предполагает участия независимых республик. Военный спор может быть решён лишь лидерами Киева, а также Донецкой и Луганской независимых республик, подчеркнул Дмитрий Песков.