В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина с Зеленским в Пекине

Официальный представитель Кремля и пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной встрече главы государства с украинским президентом Владимиром Зеленским в Пекине.

Отвечая на вопрос о возможности отдельных двусторонних встреч Путина с лидерами стран - гостями открытия Олимпийских игр в Пекине 4 февраля, Песков напомнил о том, что организаторы церемонии "вынужденно применяют целый ряд строгих ограничений как для спортсменов, так и для гостей, включая официальных лиц", в связи с чем проведение каких-либо двусторонних встреч в Пекине, кроме полноформатных переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, в графике Владимира Путина нет.

При этом на уточняющий вопрос о том, есть ли возможность контакта лидера России с украинским коллегой, Песков отметил, что на данный момент таких планов у Путина нет.

"Хотя полностью мы этого исключать не можем", - уточнил он в комментарии ТАСС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров указал, что русские готовы с визитом принять украинского лидера для обсуждения нормализации двусторонних отношений. При этом, предупредил Лавров, вопросы по Донбассу руководству Незалежной сперва стоит решать посредством контактной группы. Среди возможных мест встречи министр назвал Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

Но Зеленского выбор мест для переговоров не устроил.

"Зачем меня приглашать в Сочи? Чтобы я, что, на лыжах покатался?" - пафосно заявил он.