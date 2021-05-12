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В Кремле ответили на вопрос о политическом убежище Медведчука в России

12 мая 2021, 14:55  •  286 • Политика
В Кремле ответили на вопрос о политическом убежище для украинского оппозиционера Виктора Медведчука, который подозревается на родине в госизмене.
Лидер украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь!" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук пока что не обращался к России с просьбой предоставить ему политическое убежище. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В то же время он отметил, что Москва внимательно следит за делом Медведчука. Власти России считают неприемлемым преследование оппозиции по политическим причинам.
Мы хотели бы убедиться, что за этим делом не стоит какое-то преследование по политическим мотивам, какая-то кампанейщина, которая связана исключительно с желанием избавиться от политических конкурентов, - подчеркнул Песков.
Напомним, что накануне генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила о предъявлении Виктору Медведчуку двух обвинений - в госизмене и в расхищении национальных ресурсов.
В первом случае речь идёт о предоставлении России местоположения некоего секретного подразделения ВСУ. Во втором - о ведении переговоров с Москвой по поводу разработки газового месторождения в Крыму. Разработка так и не началась, поскольку на территории месторождения находится военная база России.
Кроме того, украинские власти обвиняют Медведчука в создании организации для оказания помощи украинцам, которые едут в Россию учиться или работать. В Киеве считают, что, помогая соотечественникам, политик усиливает влияние России на украинцев. Отметим, что по этому обвинению также проходит ещё один депутат от ОПЗЖ - Тарас Козак. Накануне в доме Медведчука прошли обыски. Сам он заявил, что не намерен прятаться от правосудия, но участвовать будет только в законных следственных действиях.

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