В Кремле ответили на вопрос о перевозке Навального

Он отметил, что в Кремле как такового обращения по поводу перевозки не получали.

"По крайней мере, нам неизвестно, что какое-то обращение приходило", - сказал Песков, уточнив, что были только сообщения в соцсетях, "но, собственно, здесь, наверное, и не нужна какая-то лишняя бюрократия".

При этом пресс-секретарь президента добавил, что немецких врачей, которые сегодня прибыли в Россию самолётом, пригласили принять участие в консилиуме и вместе с российскими коллегами оценить состояние пациента.

"Наши врачи пригласили прибывших из Германии самолётом врачей побывать в больнице и принять участие в консилиуме с нашими врачами, получить информацию о методах лечения, доступных анализах и тому подобном. Я не знаю, немцы поехали или нет, по крайней мере, наши врачи с ними в полном контакте ", - объяснил Песков.

Отвечая на вопрос о возможной перевозке блогера по воздуху в Германию, Песков отметил, что решение о запрете было принято лечащим врачом, который не готов рисковать жизнью пациента, отправляя его в сомнительное "путешествие".

"Лечащий врач, который несёт ответственность за состояние здоровья больного, придерживается точки зрения, что сейчас пока до конца неизвестно, что стало причиной [такого состояния Навального]. Пока мы только констатируем, что больному стало плохо именно в самолёте после набора высоты", - сказал Песков.

При этом он добавил, что в связи с тем, что на данный момент нет какой-либо ясности в этом вопросе, транспортировка больного может стоить ему жизни.