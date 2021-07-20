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В Кремле ответили на вопрос о новом "дворце Путина"
20 июля 2021, 15:30 • 204 • Политика
Новый материал об очередном "дворце Путина" появился на сайте "МБХ-медиа"*. В Кремле слухи о строительстве объекта опровергли.
Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков опроверг информацию о стройке на территории резиденции главы государства. Ранее материал об этом появился на сайте "МБХ-медиа"*.
Песков сказал, что запрещённые сайты в Кремле не посещают.
"В Ново-Огарёве нет никаких строек. Это резиденция главы государства. (...) Это же запрещённый сайт у нас в стране, мы его не читаем, запрещённое издание", - сказал он.
*"МБХ-медиа" - организация, деятельность которой признана нежелательной в России.
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