В Кремле ответили на вопрос о новом "дворце Путина"

Новый материал об очередном "дворце Путина" появился на сайте "МБХ-медиа"*. В Кремле слухи о строительстве объекта опровергли.

Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков опроверг информацию о стройке на территории резиденции главы государства. Ранее материал об этом появился на сайте "МБХ-медиа"*.

Песков сказал, что запрещённые сайты в Кремле не посещают.

"В Ново-Огарёве нет никаких строек. Это резиденция главы государства. (...) Это же запрещённый сайт у нас в стране, мы его не читаем, запрещённое издание", - сказал он.

*"МБХ-медиа" - организация, деятельность которой признана нежелательной в России.