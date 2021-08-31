|
В Кремле ответили на вопрос о «Мужском государстве»
31 августа 2021, 16:55 • 121 • Политика
Правоохранительные органы должны реагировать, если в действиях движения «Мужское государство» просматривается нарушение закона. Об этом 31 августа заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Так он ответил на вопрос журналистов об отношении к движению в Кремле. «Мы видели сообщения СМИ, но это не наша прерогатива», — сказал Песков.
Ранее в августе пользователей социальной сети «ВКонтакте» возмутили рекламные фото сети доставки суши и роллов «Ёбидоёби», на которых изображен темнокожий мужчина. В частности, шквал критики на сеть обрушился со стороны представителей неофициального движения «Мужское государство». Его основатель Владислав Поздняков призвал подписчиков делать «левые» заказы в точках сети, чтобы компания потеряла прибыль.
Как сообщил сооснователь сети Константин Зимен, хотя сеть и известна своим провокационным маркетингом, в этот раз она не преследовала подобных целей. По его словам, модели могут отличаться полом, цветом кожи и так далее.
«Мне жаль, что кто-то считает появление в Сети фотографии темнокожего мужчины (особенно рядом с якобы «славянскими» девушками) недопустимым», — отметил он.
Предприниматель признался, что в его адрес поступают угрозы расправы, из-за чего он обратился в полицию. Сайт сети 26 августа подвергся кибератакам, из-за чего наблюдались сбои в его работе.
Также представители «Мужского государства» призывают своих подписчиков к «реальным» действиям, публикуют ссылки на социальные сети девушек, которые снялись в рекламе вместе с темнокожим мужчиной, и пишут негативные отзывы на всех площадках-отзовиках и онлайн-картах.
В июле сторонники «Мужского государства» затравили в социальных сетях вдову погибшего при спасении девушки нигерийца. 26-летний студент из Нигерии Ричард Оказия Элуемунор погиб в Зеленоградске под Калининградом, когда спасал тонущую девушку, которую уносило в Балтийское море. На жену погибшего Наталью обрушились оскорбления и угрозы со стороны Позднякова и его последователей.
Читайте также
Подпишитесь на нас
121
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 августа 2021, 13:35
|
30 августа 2021, 06:05
|
24 августа 2021, 18:05
|
28 августа 2021, 02:45
|
26 августа 2021, 00:20
|
31 августа 2021, 07:45
|
28 августа 2021, 23:50