В Кремле ответили на вопрос о «Мужском государстве»

Правоохранительные органы должны реагировать, если в действиях движения «Мужское государство» просматривается нарушение закона. Об этом 31 августа заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос журналистов об отношении к движению в Кремле. «Мы видели сообщения СМИ, но это не наша прерогатива», — сказал Песков.

Ранее в августе пользователей социальной сети «ВКонтакте» возмутили рекламные фото сети доставки суши и роллов «Ёбидоёби», на которых изображен темнокожий мужчина. В частности, шквал критики на сеть обрушился со стороны представителей неофициального движения «Мужское государство». Его основатель Владислав Поздняков призвал подписчиков делать «левые» заказы в точках сети, чтобы компания потеряла прибыль.

Как сообщил сооснователь сети Константин Зимен, хотя сеть и известна своим провокационным маркетингом, в этот раз она не преследовала подобных целей. По его словам, модели могут отличаться полом, цветом кожи и так далее.

«Мне жаль, что кто-то считает появление в Сети фотографии темнокожего мужчины (особенно рядом с якобы «славянскими» девушками) недопустимым», — отметил он.

Предприниматель признался, что в его адрес поступают угрозы расправы, из-за чего он обратился в полицию. Сайт сети 26 августа подвергся кибератакам, из-за чего наблюдались сбои в его работе.

Также представители «Мужского государства» призывают своих подписчиков к «реальным» действиям, публикуют ссылки на социальные сети девушек, которые снялись в рекламе вместе с темнокожим мужчиной, и пишут негативные отзывы на всех площадках-отзовиках и онлайн-картах.

В июле сторонники «Мужского государства» затравили в социальных сетях вдову погибшего при спасении девушки нигерийца. 26-летний студент из Нигерии Ричард Оказия Элуемунор погиб в Зеленоградске под Калининградом, когда спасал тонущую девушку, которую уносило в Балтийское море. На жену погибшего Наталью обрушились оскорбления и угрозы со стороны Позднякова и его последователей.