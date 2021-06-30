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В Кремле ответили на вопрос о готовности открыть огонь по кораблям НАТО
30 июня 2021, 04:05 • 180 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о готовности главы государства дать приказ открыть огонь по кораблям НАТО в Чёрном море.
Данный вопрос появился на фоне участившихся случаев подхода военных кораблей альянса к берегам Крыма. Песков заявил, что стрельба по натовским судам - это один из самых опасных сценариев, поэтому говорить об этом не стоит.
При этом Песков подчеркнул, что президент России Владимир Путин готов сделать всё что потребуется для защиты своей страны.
Он также обвинил власти Великобритании в том, что они пошли на осознанную провокацию, когда направили эсминец Defender к берегам Крыма. Отметим, что русские самолёты осуществили предупредительное бомбометание по курсу следования корабля, чтобы отвадить непрошеных гостей от границы. Однако 30 июня возле Крыма появился голландский фрегат, а через несколько часов - американский эсминец.
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