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В Кремле ответили на вопрос о готовности открыть огонь по кораблям НАТО

30 июня 2021, 04:05  •  180 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о готовности главы государства дать приказ открыть огонь по кораблям НАТО в Чёрном море.
Данный вопрос появился на фоне участившихся случаев подхода военных кораблей альянса к берегам Крыма. Песков заявил, что стрельба по натовским судам - это один из самых опасных сценариев, поэтому говорить об этом не стоит.
Давайте не будем даже говорить о таких сценариях. Иногда слова материализуются, поэтому даже ни думать, ни говорить об этом не надо, - сказал официальный представитель Кремля, выступая в эфире телеканала "Россия 24".
При этом Песков подчеркнул, что президент России Владимир Путин готов сделать всё что потребуется для защиты своей страны.
Он также обвинил власти Великобритании в том, что они пошли на осознанную провокацию, когда направили эсминец Defender к берегам Крыма. Отметим, что русские самолёты осуществили предупредительное бомбометание по курсу следования корабля, чтобы отвадить непрошеных гостей от границы. Однако 30 июня возле Крыма появился голландский фрегат, а через несколько часов - американский эсминец.

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