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В Кремле ответили на ультиматум чешского МИДа

22 апреля 2021, 01:35  •  121 • Политика
Российская Федерация не приемлет стилистику требований по отношению к себе со стороны других стран. Об этом 21 апреля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя требования Чехии принять обратно высланных из России чешских дипломатов.
«Именно сегодня в послании президент Путин говорил о бесперспективности разговоров с нами в стилистике требований», — сказал представитель Кремля ТАСС.
Так Песков ответил на вопрос, станет ли Москва рассматривать озвученное новым главой МИД Чехии Якубом Кулганеком требование.
В этот же день в ходе оглашения послания Федеральному собранию Путин отметил желание России иметь добрые отношения со всеми участниками международного процесса. Но для тех, кто воспринимает это как слабость и провоцирует Москву, последует жесткий ответ, пообещал президент РФ.
Ранее в среду Кулганек в разговоре с послом России Александром Змеевским заявил протест в связи с высылкой 20 чешских дипломатов из Москвы. Он потребовал вернуть всех 20 высланных из Москвы дипломатов. В противном случае численность российского посольства сократится до аналогичного чешскому.
«Все высланные сотрудники посольства Чехии должны быть возвращены на свои места в Москве. Решение ожидаем до 12:00 (13:00 мск) четверга. Если оно не будет принято, то мы приступим к варианту приведения штатов обоих посольств в паритетное соответствие по численности сотрудников», — цитирует Кулганека телеканал СТ24.
Отношения между Россией и Чехией стали напряженными после того, как 17 апреля премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил о подозрении спецслужб России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.
В тот же день Чехия решила выслать 18 российских дипломатов. Евросоюз поддержал обвинения Чехии, назвав обоснованными подозрения Праги.
Москва ответила, объявив 20 сотрудников чешского посольства в РФ персонами нон грата. Обвинения в России категорически отвергли, а факт того, что Прага не публикует доклад о взрыве, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала доказательством лжи.

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