Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина намерена отобрать у России Черноморский флот
Обернется потерей территорий: названо слабое место России
Ультраправые на Украине выбрали новые цели — русскоговорящих девушек из Харькова
Что сделает Запад России после приговора Навальному
Главная / Политика

В Кремле ответили на ультиматум Байдена

05 февраля 2021, 14:25  •  352 • Политика
Джо Байден. Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
В России не станут обращать особого внимания на подобные заявления
Громкое высказывание нового главы США Джо Байдена прозвучало как ультиматум. Это абсолютно неприемлемо, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Эти "менторские" заявления не дают основы для дальнейшего сотрудничества и звучат агрессивно. В России на них не станут обращать особого внимания, добавил пресс-секретарь президента РФ.
Таков был ответ на слова американского лидера во время выступления в Госдепартаменте с программной речью. Коснувшись темы внешней политики, Байден тогда предупредил, что нашу страну заставят платить за все.
Среди главного, за что РФ призовут к ответу, президент США назвал "вмешательство" в американские выборы, "кибератаки" и "отравление" химическим оружием. Также он отребовал, чтобы сразу и без всяких условий был освобожден Алексей Навальный.
При этом советник главы Белого дома сказал, что принимаемые США меры вряд ли "остановят" Владимира Путина. Зато их последствия помогут достичь желаемого эффекта, добавилДжейк Салливан.
Ранее на чересчур смелое заявление нового главы Белого дома отреагировали россияне. Нелицеприятно высказавшись о Джо Байдене, они заявили, что Россия уже давно переплатила и "пора взыскать должок".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



352
Источник
Похожие новости
04 февраля 2021, 23:45
Украине предложили заменить в стране все российское на американское
05 февраля 2021, 08:55
"Очередной фюрер": в России ответили на угрозы Байдена Путину
05 февраля 2021, 08:55
Соседи оттяпают у Украины часть территорий – эксперт
04 февраля 2021, 23:45
Претензий много: Белый дом заявил о планах контролировать Россию жесткими мерами
05 февраля 2021, 10:45
"Жизнеспособный проект": "Северный поток-2" оценили в Польше
05 февраля 2021, 12:35
Байден задумал разбить союз России и Китая
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 февраля 2021, 21:10
США заставит Германию починить украинскую ГТС в обмен на "Северный поток-2"
30 января 2021, 04:25
Эту страну рак обходит стороной? "Чудо чудесное" раскрыл русский врач
01 февраля 2021, 09:35
Американские копы зовут русский ОМОН в США: Они восхищены работой спецназа с "навальнятами"
01 февраля 2021, 17:50
Зеленский заявил о борьбе за Крым до последнего украинца
30 января 2021, 21:50
Кто взял след "Новичка" у Навального? Неудобную правду вскрыл русский врач из Швейцарии
30 января 2021, 00:45
Россия на грани катастрофы. Есть три сценария развития ситуации
03 февраля 2021, 07:25
Чубаров устроил дикую истерику и намекнул на старческий маразм у Кравчука
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.