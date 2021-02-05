В Кремле ответили на ультиматум Байдена

Джо Байден. Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com

В России не станут обращать особого внимания на подобные заявления

Громкое высказывание нового главы США Джо Байдена прозвучало как ультиматум. Это абсолютно неприемлемо, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Эти "менторские" заявления не дают основы для дальнейшего сотрудничества и звучат агрессивно. В России на них не станут обращать особого внимания, добавил пресс-секретарь президента РФ.

Таков был ответ на слова американского лидера во время выступления в Госдепартаменте с программной речью. Коснувшись темы внешней политики, Байден тогда предупредил, что нашу страну заставят платить за все.

Среди главного, за что РФ призовут к ответу, президент США назвал "вмешательство" в американские выборы, "кибератаки" и "отравление" химическим оружием. Также он отребовал, чтобы сразу и без всяких условий был освобожден Алексей Навальный.

При этом советник главы Белого дома сказал, что принимаемые США меры вряд ли "остановят" Владимира Путина. Зато их последствия помогут достичь желаемого эффекта, добавилДжейк Салливан.

Ранее на чересчур смелое заявление нового главы Белого дома отреагировали россияне. Нелицеприятно высказавшись о Джо Байдене, они заявили, что Россия уже давно переплатила и "пора взыскать должок".