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В Кремле ответили на три волнующих людей вопроса о ковиде
22 ноября 2021, 15:30 • 28 • Политика
Дмитрий Песков по просьбе журналистов ответил на три волнующих вопроса о ковиде. Они касаются ревакцинации Путина, участия президента в эксперименте с назальной вакциной и включении прививки от коронавируса в национальный календарь.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков чуть более подробно рассказал о ревакцинации Владимира Путина. Накануне глава государства сообщил, что ревакцинировался "Спутником Лайт" и чувствует себя нормально.
На вопрос, как Путин чувствует себя сегодня, Песков ответил: "Нормально. Ну рабочий, рабочий он, он только что проводил встречи".
Кроме того, Дмитрий Песков ответил на несколько вопросов об участии Путина в испытании назальной вакцины от коронавируса.
"Пока только он изъявил готовность - об этом он на беседе говорил. Он только вчера сделал укол второй вакцины, поэтому, разумеется, он не мог сделать назальную. Но тем не менее он изъявил готовность принять участие в апробации назальной вакцины".
Наконец, ещё один вопрос, волновавший журналистов, касался включения вакцины от коронавируса в национальный календарь прививок. Планируется ли этот шаг?
"Президент обсуждал в ходе свободной беседы темы, связанные с вакцинацией и эффективностью прививок. В официальном плане эта тема сейчас не обсуждаются, вместе с тем имеются определённые мнения специалистов на этот счёт, которые озвучиваются этими специалистами", - указал Дмитрий Песков.
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