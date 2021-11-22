В Кремле ответили на три волнующих людей вопроса о ковиде

Дмитрий Песков по просьбе журналистов ответил на три волнующих вопроса о ковиде. Они касаются ревакцинации Путина, участия президента в эксперименте с назальной вакциной и включении прививки от коронавируса в национальный календарь.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков чуть более подробно рассказал о ревакцинации Владимира Путина. Накануне глава государства сообщил, что ревакцинировался "Спутником Лайт" и чувствует себя нормально.

На вопрос, как Путин чувствует себя сегодня, Песков ответил: "Нормально. Ну рабочий, рабочий он, он только что проводил встречи".

Кроме того, Дмитрий Песков ответил на несколько вопросов об участии Путина в испытании назальной вакцины от коронавируса.

"Пока только он изъявил готовность - об этом он на беседе говорил. Он только вчера сделал укол второй вакцины, поэтому, разумеется, он не мог сделать назальную. Но тем не менее он изъявил готовность принять участие в апробации назальной вакцины".

Наконец, ещё один вопрос, волновавший журналистов, касался включения вакцины от коронавируса в национальный календарь прививок. Планируется ли этот шаг?

"Президент обсуждал в ходе свободной беседы темы, связанные с вакцинацией и эффективностью прививок. В официальном плане эта тема сейчас не обсуждаются, вместе с тем имеются определённые мнения специалистов на этот счёт, которые озвучиваются этими специалистами", - указал Дмитрий Песков.