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В Кремле ответили на сообщения СМИ о возможной отставке главы ЦБ

19 марта 2020, 03:35  •  80 • Политика
Вопрос об отставке главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной в Кремле не обсуждается. Об этом заявил журналистам в среду, 18 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, у главы государства Владимира Путина нет на повестке такого вопроса, передает «РИА Новости».
Слухи о возможной отставке Набиуллиной появились в СМИ в феврале. В частности, агентство REGNUM писало 19 февраля, что «основными антагонистами» главы ЦБ называют премьер-министра Михаила Мишустина и его первого заместителя Андрея Белоусова.

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