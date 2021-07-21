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В Кремле ответили на слухи о сокрытии статистики по COVID

21 июля 2021, 12:35  •  127 • Политика
Ранее несколько СМИ опубликовали расследование, в котором утверждали, что официальные данные о заболеваемости коронавирусом скрывают, занижая число в пять раз. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию.
Журналисты задали вопрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову о расследования ряда СМИ, в котором утверждается, что статистика по коронавирусу была занижена в несколько раз.
Он заявил, что в кремле не считают, что информация о заболеваемости коронавирусом "как-то скрывается".
"Что касается QR-кодов, я здесь ничего не могу сказать. Это совсем не наша ипостась. Если я правильно пониманию, по линии Роспотребнадзора были даны пояснения по этой ситуации ", - отметил он, сказав, что данные постоянно публикуются и обновляются.

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