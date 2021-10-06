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В Кремле ответили на просьбу Вучича о помощи по газу

06 октября 2021, 18:40  •  356 • Политика
Фото: Roman Vondrous / CTK / www.globallookpress.com
Российский лидер не планирует контактов с сербским коллегой
Стоимость глубоко топлива в Европе стремительно растет вверх и уже бьет рекорды. Однако, пока одни политики продолжают бороться с газопроводом "Северный поток – 2", другие, более ответственные, пытаются решить эту проблему с Россией. 
Так, сербский президент Александр Вучич заявил о готовности обратиться к российской стороне из-за высоких цен на газ и попросить помощи у Москвы. Официальный представитель Кремля ответил на данное заявление. Дмитрий Песков подчеркнул, что президент России Владимир Путин на данный момент не планирует контактов с коллегой из Сербии.

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