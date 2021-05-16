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В Кремле ответили на просьбу о гражданстве экс-советницы Рейгана
16 мая 2021, 19:45 • 377 • Политика
Бывший советник экс-президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси попросила предоставить ей гражданство России. В Кремле ответили на просьбу.
В Кремле ответили на просьбу бывшего советника экс-президента США Рональда Рейгана Сюзанны Масси, которая заявила о желании стать гражданкой России.
"На этот счёт предусмотрены определённые бюрократические процедуры", - отметил на просьбу экс-советника Рональда Рейгана пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Как ранее пояснила Сюзанна Масси, если бы Владимир Путин нашёл такую возможность, это стало бы для неё честью. Она отметила, что хочет остаться в России, так как в своё время посвятила много лет сближению народов двух стран. Об этом пишет РИА Новости.
Напомним, "президент Российской Федерации решает вопросы гражданства", гласит 89-я статья Конституции.
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