В Кремле ответили на предложение Байдена провести ещё один разговор с Путиным

В Кремле ответили на предложение президента США Джо Байдена провести ещё один разговор с президентом России Владимиром Путиным. Сроки пока не называются.

В Москве не исключают возможности проведения ещё одного саммита на высшем уровне между Россией и США. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Возможность такая существует. Действительно, может состояться ещё один разговор, но пока конкретных договорённостей по срокам нет,

- отметил он, отвечая на вопрос РИА Новости.

Так Песков прокомментировал слова Байдена, который ранее заявил о планах провести ещё одни переговоры с Путиным.

Предыдущие переговоры прошли 7 декабря в режиме онлайн-конференции. Беседа проходила за закрытыми дверями, поэтому журналисты не знают точно, о чём беседовали лидеры двух стран. Однако одна из возможных тем была раскрыта буквально сразу же. Как только переговоры закончились, Конгресс США снял с повестки поправки в оборонный бюджет, которые предполагали введение санкций против "Северного потока - 2". Байден позже заявил, что предупредил Путина о санкциях в случае вторжения России на Украину.