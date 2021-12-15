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В Кремле ответили на предложение Байдена провести ещё один разговор с Путиным

15 декабря 2021, 21:50  •  131 • Политика
В Кремле ответили на предложение президента США Джо Байдена провести ещё один разговор с президентом России Владимиром Путиным. Сроки пока не называются.
В Москве не исключают возможности проведения ещё одного саммита на высшем уровне между Россией и США. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Возможность такая существует. Действительно, может состояться ещё один разговор, но пока конкретных договорённостей по срокам нет,
- отметил он, отвечая на вопрос РИА Новости.
Так Песков прокомментировал слова Байдена, который ранее заявил о планах провести ещё одни переговоры с Путиным.
Предыдущие переговоры прошли 7 декабря в режиме онлайн-конференции. Беседа проходила за закрытыми дверями, поэтому журналисты не знают точно, о чём беседовали лидеры двух стран. Однако одна из возможных тем была раскрыта буквально сразу же. Как только переговоры закончились, Конгресс США снял с повестки поправки в оборонный бюджет, которые предполагали введение санкций против "Северного потока - 2". Байден позже заявил, что предупредил Путина о санкциях в случае вторжения России на Украину.

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