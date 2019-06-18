В Кремле ответили на очередной вопрос о рейтинге Путина

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал судить об общественном рейтинге главы государства Владимира Путина, взяв за основу более длительный период, чем неделя или месяц. Об этом в понедельник, 17 июня, пишет «РИА Новости».

«Все, что можно было сказать по этой теме, мы уже сказали. Каких-то новых элементов нет. Существуют: «а» — разные методики, «б» — существует определенная — рыночным языком выражаясь — волатильность, и, конечно, судить по неделе или судить даже по месяцу о падении рейтинга или его росте — не совсем правильно. Нужно все-таки судить по рейтингу по более длительной перспективе», — сказал Песков.

Песков также порекомендовал обратиться к социологам по поводу методик и еженедельных колебаний рейтингов президента.

31 мая Песков заявил, что в Кремле внимательно отслеживают данные социологов, однако «зачастую они полностью противоречат тому, что мы потом получаем в реальности от граждан».

«Нет разных рейтингов у президента, у президента один рейтинг, он формируется по результатам того, как люди оценивают работу президента. Всё остальное, методики работы социологических служб — это уже вторично», — отмечал он.

Накануне Песков заявлял, что в Кремле рассчитывают на помощь специалистов по статистике в оценке динамики рейтингов Путина. За день до этого гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (BЦИOM) Валерий Федоров рассказал о последовательном росте рейтинга Путина с января по май 2019 года.

В конце мая социологи заявили о снижении доверия россиян к Путину. По данным ВЦИОМа, на неделе с 20 по 26 мая уровень доверия составил 30,5%.