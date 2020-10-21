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В Кремле ответили на обвинения ГРУ в кибератаках на сайты Олимпиады

21 октября 2020, 00:55  •  16 • Политика
Российские спецслужбы никогда не предпринимали никаких хакерских атак, тем более против Олимпиады. Об этом во вторник, 20 октября, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения западных СМИ об обвинении американской стороны «шестерых сотрудников ГРУ» в проведении ряда кибератак.
«Смотрите: мы, к сожалению, наблюдаем тенденцию, когда Россию, российских представителей и российские спецслужбы обвиняют уже во всем и вся», — сказал представитель Кремля. По его мнению, это напоминает рецидивы оголтелой русофобии, которая с реальностью не имеет ничего общего.
Накануне минюст США заявил, что россияне, обвиняемые в хакерских атаках, являются «сотрудниками ГРУ». Они входят в подразделение № 74455 ГРУ, заверили в США. В тот же день во враждебной киберактивности в отношении официальных лиц и организаций, готовивших Олимпийские игры в Токио, Россию обвинил и МИД Британии.
В Токио комментировать сообщения о российских кибератаках не стали.
18 октября минюст США предъявил обвинения в хакерстве шести россиянам по распространению вируса NotPetya в 2017 году. Россиян обвинили в атаках на американские компании, украинские энергосистемы и попытках сорвать президентские выборы во Франции. Также их сочли причастными в кибератаках на Олимпиаду в Южной Корее.

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