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В Кремле ответили на новость о скорой отставке Путина
06 ноября 2020, 14:00 • 42 • Политика
Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что у главы РФ серьезные проблемы со здоровьем
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на сообщения зарубежных СМИ, в которых сообщалось о скором уходе главнокомандующего с поста президента.
В Кремле назвали чушью данные о том, что Владимир Путин болен Паркинсоном, пишет РИА "Новости".
"Вы знаете, здесь особо комментировать нечего. Чушь это полная. У президента все хорошо… здоровье отменное",
– отметил Песков в беседе с журналистами, подчеркнув, что в отставку президент не собирается.
Ранее "DailySun" писал, что гимнастка Алина Кабаева уговаривает Путина уйти в отставку. Особое внимание западных журналистов привлекла чашка, предположительно наполненная обезболивающим, и дергающаяся ручка в руках президента РФ.
Британское издание "Sun" добавило, что Владимир Владимирович уйдет в отставку уже в начале следующего года, заявив, что у главы РФ есть возможные симптомы болезни Паркинсона.
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