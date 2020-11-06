В Кремле ответили на новость о скорой отставке Путина

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что у главы РФ серьезные проблемы со здоровьем

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на сообщения зарубежных СМИ, в которых сообщалось о скором уходе главнокомандующего с поста президента.

В Кремле назвали чушью данные о том, что Владимир Путин болен Паркинсоном, пишет РИА "Новости".

"Вы знаете, здесь особо комментировать нечего. Чушь это полная. У президента все хорошо… здоровье отменное",

– отметил Песков в беседе с журналистами, подчеркнув, что в отставку президент не собирается.

Ранее "DailySun" писал, что гимнастка Алина Кабаева уговаривает Путина уйти в отставку. Особое внимание западных журналистов привлекла чашка, предположительно наполненная обезболивающим, и дергающаяся ручка в руках президента РФ.

Британское издание "Sun" добавило, что Владимир Владимирович уйдет в отставку уже в начале следующего года, заявив, что у главы РФ есть возможные симптомы болезни Паркинсона.