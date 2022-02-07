В Кремле ответили на идею Украины разместить американские ракеты под Харьковом

В Кремле отреагировали на идею Украины разместить под Харьковом американскую систему ПРО THAAD, которая способна запускать крылатые ракеты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призыв Украины к США разместить под Харьковом противоракетный комплекс подвижного наземного базирования THAAD.

Это стало бы ещё одним шагом в сторону дестабилизации ситуации,

- отметил он в разговоре с ТАСС.

Ранее дипломатический источник агентства сообщил о том, что Украина просит США разместить на своей территории элементы системы ПРО.

Россия ранее уже сформулировала претензии к США в связи с THAAD. Дело в том, что пусковые установки системы устроены таким образом, что могут запускать как противоракеты, так и крылатые ракеты. Например, ракеты "Томагавк". Это делает систему ПРО США не только оборонительным, но и наступательным оружием и нарушало положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из которого США впоследствии вышли в одностороннем порядке.

Размещение на Украине комплексов THAAD означает, что под боком у России могут появиться американские крылатые ракеты. И для этого Украине вовсе не обязательно быть членом НАТО.