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В Кремле ответили на идею Украины разместить американские ракеты под Харьковом

07 февраля 2022, 22:15  •  124 • Политика
В Кремле отреагировали на идею Украины разместить под Харьковом американскую систему ПРО THAAD, которая способна запускать крылатые ракеты.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призыв Украины к США разместить под Харьковом противоракетный комплекс подвижного наземного базирования THAAD.
Это стало бы ещё одним шагом в сторону дестабилизации ситуации,
- отметил он в разговоре с ТАСС.
Ранее дипломатический источник агентства сообщил о том, что Украина просит США разместить на своей территории элементы системы ПРО.
Россия ранее уже сформулировала претензии к США в связи с THAAD. Дело в том, что пусковые установки системы устроены таким образом, что могут запускать как противоракеты, так и крылатые ракеты. Например, ракеты "Томагавк". Это делает систему ПРО США не только оборонительным, но и наступательным оружием и нарушало положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из которого США впоследствии вышли в одностороннем порядке.
Размещение на Украине комплексов THAAD означает, что под боком у России могут появиться американские крылатые ракеты. И для этого Украине вовсе не обязательно быть членом НАТО.

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