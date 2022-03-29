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В Кремле ответили Делягину, призвавшему ударить по Азербайджану: "Это эмоции"
29 марта 2022, 15:20 • 85 • Политика
В Кремле ответили депутату Госдумы Михаилу Делягину, который поднял вопрос о целесообразности нанесения тактического ядерного удара по Азербайджану. "Это эмоции", - полагают в Кремле.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание Делягина. Депутат Госдумы ранее опубликовал в Telegram опрос, поинтересовавшись у подписчиков, должна ли Россия нанести тактический ядерный удар по объектам нефтяной инфраструктуры Азербайджана в ответ на обострение ситуации в Карабахе.
Песков подчеркнул, что мнение Делягина не соответствует официальной позиции Москвы и что Азербайджан является партнёром России.
- отметил официальный представитель Кремля.
Он также обратил внимание, что в настоящий момент Россия прикладывает массу усилий для политического урегулирования ситуации в Карабахе и подобные заявления ничуть не упрощают эту задачу.
Напомним, что в минувшие выходные азербайджанская армия зашла на территорию Карабаха, которую контролируют русские миротворцы, а также нанесла несколько ударов по Вооружённым силам Нагорно-Карабахской Республики.
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