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В Кремле отвергли спекуляции о транзите газа через Белоруссию

15 ноября 2021, 20:05  •  83 • Политика
Дмитрий Песков заверил, что запуск "Северного потока - 2" не повлияет на транзит через Белоруссию. Пресс-секретарь президента России отверг все спекуляции на эту тему.
Запуск газопровода "Северный поток - 2" не повлияет на транзит голубого топлива через Белоруссию по газопроводу "Ямал-Европа". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Так представитель Кремля ответил на вопрос, касающийся слов главы государства об осложнении отношений с Белоруссией, если страна решит перекрыть газ в Европу в ответ на санкции ЕС. В частности, президент России Владимир Путин отметил, что такие действия не будут способствовать развитию отношений с Белоруссией как со сраной-транзитёром. Песков отверг все спекуляции на тему того, что заявление главы России означают возможное сокращение транзита по газопроводу "Ямал-Европа" после запуска "Северного потока - 2" в случае развития негативного сценария.
Нет не означают,
- подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
Напомним, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Европе перекрыть газ, если Польша и страны Балтии захотят перекрыть границу из-за разгорающегося миграционного кризиса.

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