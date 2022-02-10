В Кремле отвергли претензии по морским учениям в Чёрном море: Соблюдается морское право

В Кремле дали ответ по маневрам флота в Чёрном море.

В Кремле прокомментировали запланированные военные учения кораблей в Чёрном море.

Все военные манёвры и передвижения российских кораблей в акватории Чёрного моря производятся в соответствии с морским правом

- сказал на брифинге пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Так он ответил на заявленные в Киеве претензии, что объявленные учения России якобы заблокируют торговые пути к Украине.

Ранее стало известно, что в Черном море пройдут маневры кораблей Черноморского флота. В частности, будут задействованы десантные корабли "Калининград", "Петр Моргунов", "Королев", "Минск", "Георгий Победоносец" и "Оленегорский горняк". Этот отряд провел межфлотский переход вокруг Европы и 10 февраля зайдут в главную базу - Севастополь.