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В Кремле отвергли претензии по морским учениям в Чёрном море: Соблюдается морское право

10 февраля 2022, 14:25  •  55 • Политика
В Кремле дали ответ по маневрам флота в Чёрном море.
В Кремле прокомментировали запланированные военные учения кораблей в Чёрном море.
Все военные манёвры и передвижения российских кораблей в акватории Чёрного моря производятся в соответствии с морским правом
- сказал на брифинге пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Так он ответил на заявленные в Киеве претензии, что объявленные учения России якобы заблокируют торговые пути к Украине.
Ранее стало известно, что в Черном море пройдут маневры кораблей Черноморского флота. В частности, будут задействованы десантные корабли "Калининград", "Петр Моргунов", "Королев", "Минск", "Георгий Победоносец" и "Оленегорский горняк". Этот отряд провел межфлотский переход вокруг Европы и 10 февраля зайдут в главную базу - Севастополь.

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