В Кремле оценили заявление Трампа о «выводе людей» из Венесуэлы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова американского лидера о том, что Москва якобы проинформировала Вашингтон о «выводе большинства своих людей» из Венесуэлы. Об этом глава США написал в своем Twitter 3 июня.

«По всей видимости, это косвенная ссылка на какие-то газетные источники информации. С российской стороны официальных посланий на сей счет не было, да и не могло быть», — сказал Песков журналистам в ходе брифинга 4 июня.

Он отметил, что в Венесуэле находятся специалисты, которые занимаются обслуживанием ранее поставленной техники.

Ранее журналисты The Wall Street Journal сообщили, что Москва якобы сократила число сотрудников в данной стране с 1 тыс. до нескольких десятков человек. По данным издания, такой шаг мог быть вызван отсутствием новых контрактов, а также признанием того, что сегодня венесуэльский лидер не располагает средствами для того, чтобы продолжать оплачивать другие услуги российской компании «Ростех», которая якобы отвечает за подготовку венесуэльских военных и консультации по контрактам на поставку вооружений.

25 марта газета El Comercio сообщила, что два самолета с российскими военнослужащими и 35 т груза прибыли 23 марта в международный аэропорт Каракаса. В Организации американских государств (ОАГ) Москву обвинили в «военном вторжении».

В ответ представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила, что российские специалисты могут находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года.

На следующий день после публикации палата представителей конгресса США приняла законопроект по борьбе с российским влиянием в Венесуэле, а 27 марта президент США Дональд Трамп призвал Россию уйти из Венесуэлы и пообещал добиться этого.

В январе этого года председатель национальной ассамблеи и лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя новым президентом страны. Легитимность его власти признали США, Канада, Германия и ряд других стран. Иные государства, в том числе Россия, Китай, Мексика, поддержали действующего главу страны Николаса Мадуро. В ходе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин заявил о недопустимости военного вмешательства в дела Венесуэлы.