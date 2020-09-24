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В Кремле оценили заявление Белоусова о проблемах с бюджетом в регионах

24 сентября 2020, 14:30  •  32 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 24 сентября в разговоре с журналистами оценил слова вице-премьера Андрея Белоусова о том, что бюджеты регионов вернутся к докризисному уровню только через два года.
«Здесь нужно действовать очень аккуратно. С одной стороны, очевидно, что предстоит поддерживать регионы. С другой стороны, важно избежать, об этом говорил [президент России Владимир] Путин неоднократно, ситуации, когда регионы просто несли непосильный груз на своих плечах коммерческих долгов», — сказал Песков.
Он подчеркнул, что в трудное для экономики время регионы получали прямую поддержку из федерального бюджета. Кроме того, по его словам, за последние 10 лет принимались меры для сокращения и реструктуризации долгов субъектов.
Накануне Путин во время выступления в Совете Федерации заявил, что правительство России поможет регионам с низкими доходами.
В июле в Счетной палате спрогнозировали, что выпадающие доходы российских субъектов по итогам 2020 года могут превысить 2 трлн рублей.
Вместе с тем еще в конце мая министр экономического развития России Максим Решетников призвал правительство сосредоточиться на поддержке регионов, так как из-за пандемии коронавируса бюджеты субъектов потеряли значительную часть своих доходов.

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