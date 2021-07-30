В Кремле оценили встречу Тихановской и Байдена

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в пятницу, 30 июля, заявил, что встреча бывшего кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской и главы Белого дома Джо Байдена не влияет на внутреннюю ситуацию в Белоруссии.

«Здесь вопрос один — кого представляет госпожа Тихановская. А с кем встречается президент США — это его суверенное право, и здесь мы не можем и не собираемся и не имеем возможности никак вмешиваться. Это не наше дело», — сказал Песков журналистам.

Как отметил представитель Кремля, подобные встречи на оказывают влияния на ситуацию в Белоруссии.

Тихановская находится в США с 18 июля. Байден встретился с ней в Белом доме 28 июля. Экс-кандидат в президенты Белоруссии рассказала, что встреча заняла около 10 минут, а после беседы американский лидер угостил ее печеньем.

Тихановская также сообщила, что призвала Байдена помочь сделать республику «успешным примером ненасильственного перехода к демократии». Она подчеркнула, что рада встрече с американским лидером. Однако в США официальных заявлений по прошедшей встрече не делали.

Слова Тихановской о том, что президент США угостил ее печеньем, в шуточной форме прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Среди прочего она иронично указала, что белорусская оппозиционерка призывала американского лидера ввести санкции против своей же родины, а тот лишь подарил ей печенье.

21 июля Белый дом по итогам встречи советника по национальной безопасности США Джейка Салливана с Тихановской опубликовал сообщение, в котором говорилось о том, что Вашингтон продолжит привлекать «режим президента Белоруссии Александра Лукашенко к ответственности за свои действия», в том числе посредством санкций.

В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, а второе место заняла Тихановская, не признавшая результаты голосования и позднее покинувшая страну. По ее инициативе был создан координационный совет оппозиции, который заявил своей целью обеспечение передачи власти. Его деятельность была признана руководством республики незаконной.

После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции, а ЕС ввел три пакета санкций против Белоруссии. Так, в прошлом году первый пакет был введен 2 октября, второй — 6 ноября, а третий — 17 декабря. США в конце декабря прошлого года также ввели санкции из-за мошенничества, которое якобы произошло на выборах в Белоруссии.

В июне 2021 года ЕС ввел в действие четвертый пакет индивидуальных санкций против граждан Белоруссии. Также санкции против Минска ввели США, Канада и Великобритания. Данные ограничения были связаны с инцидентом с лайнером авиакомпании Ryanair, который 23 мая совершил экстренную посадку в белорусской столице из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту лайнера находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета блогера и его спутницу россиянку Софью Сапегу задержали.