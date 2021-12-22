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В Кремле оценили возможный запрет импорта смартфонов из США

22 декабря 2021, 14:15  •  50 • Политика
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на информацию СМИ о возможном запрете импорта в Россию смартфонов и авиазапчастей из США.
«Мы не знаем, что это за чиновник и существует ли он вообще, здесь нечего пока комментировать», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналиста.
Днем ранее агентство Reuters со ссылкой на источник из администрации президента США сообщило о намерении Вашингтона рассмотреть возможность введения жестких мер на российский импорт в случае «вторжения» РФ на Украину. Уточнялось, что ограничения могут коснуться возможности РФ импортировать смартфоны, основные компоненты самолетов и автомобилей и материалы из многих других секторов.
17 декабря стало известно, что США склоняют Евросоюз принять санкции против российского энергетического сектора и банков в случае нападения на Украину. Речь шла об отключении России от платежной системы SWIFT, которое, как отмечало агентство, повлияет на рынок энергоносителей и на другой экспорт из России.
В конце ноября в ряде западных СМИ появились публикации с информацией о планах РФ по «вторжению» на Украину. Так, 21 ноября издание The New York Times предупредило со ссылкой на сведения, полученные от спецслужб США, что союзникам в Европе срочно нужно разработать план сдерживания Москвы, которая якобы стремится совершить нападение на Украину.
Как отмечал Песков, заявлениями о якобы подготовке к нападению на Украину Запад искусственно нагнетает истерику. Он также подчеркнул, что НАТО следует прекратить провокационную деятельность у границ РФ, а также перестать «накачивать Украину современными вооружениями».
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