В Кремле оценили возможность встречи Путина и Эрдогана

Четких договоренностей по встрече российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пока нет, но она не исключается. Об этом в четверг, 6 февраля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока нет каких-то точных договоренностей на этот счет... Но мы не исключаем встречи. Вы знаете, что и Путин, и Эрдоган достаточно быстро принимают решения о тех встречах, которые считают необходимыми», — сказал он, комментируя предложение главы турецкого МИДа Мевлюта Чавушоглу провести встречу делегаций двух стран, а также ее лидеров.

Ранее в этот же день Чавушоглу заявил, что Эрдоган и Путин могут провести встречу с целью деэскалации в сирийском Идлибе.

4 февраля Эрдоган заявил, что Анкара не будет идти на обострение отношений с Москвой из-за ситуации в сирийском Идлибе.

За день до этого во время обстрела военнослужащих Турции погибли восемь человек. По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, турецкие военные попали под огонь сирийской правительственной армии, открытый по боевикам.

Москва и Анкара договорились о введении режима прекращения огня в Идлибе с 12 января. Однако боевики продолжили военные действия.