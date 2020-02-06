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В Кремле оценили возможность встречи Путина и Эрдогана
06 февраля 2020, 14:39 • 89 • Политика
Четких договоренностей по встрече российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пока нет, но она не исключается. Об этом в четверг, 6 февраля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Пока нет каких-то точных договоренностей на этот счет... Но мы не исключаем встречи. Вы знаете, что и Путин, и Эрдоган достаточно быстро принимают решения о тех встречах, которые считают необходимыми», — сказал он, комментируя предложение главы турецкого МИДа Мевлюта Чавушоглу провести встречу делегаций двух стран, а также ее лидеров.
Ранее в этот же день Чавушоглу заявил, что Эрдоган и Путин могут провести встречу с целью деэскалации в сирийском Идлибе.
4 февраля Эрдоган заявил, что Анкара не будет идти на обострение отношений с Москвой из-за ситуации в сирийском Идлибе.
За день до этого во время обстрела военнослужащих Турции погибли восемь человек. По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, турецкие военные попали под огонь сирийской правительственной армии, открытый по боевикам.
Москва и Анкара договорились о введении режима прекращения огня в Идлибе с 12 января. Однако боевики продолжили военные действия.
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