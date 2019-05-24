В Кремле оценили возможность встречи глав «нормандской четверки»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи глав «нормандской четверки»: Владимира Путина (Россия), Ангелы Меркель (ФРГ), Владимира Зеленского (Украина) и Эммануэля Макрона (Франция). Об этом он сообщил 24 мая.

«Эти вопросы рассматриваются. Такая встреча требует подготовки и требует завершения всех вопросов, связанных с формированием соответствующей команды на Украине. Надо подождать, когда мы поймем, насколько украинская сторона готова следовать Минским договоренностям, о безальтернативности которых говорили Путин, Меркель и Макрон», — рассказал Песков.

В 2015 году лидеры стран «нормандской четверки» (Германия, Россия, Франция и Украина) в Минске разработали комплекс мер, направленных на урегулирование конфликта. Документ предусматривает, в том числе, полное прекращение огня, обсуждение вопроса о местных выборах и предоставление особого статуса Донбассу.

Позже Москва неоднократно указывала, что Киев не выполняет условия и тормозит процесс урегулирования ситуации в Донейкой и Луганской народных республиках, в которых Украины с 2014 года проводит военную операцию.