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В Кремле оценили возможность возобновления Турцией операции в Сирии

22 октября 2019, 15:24  •  79 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность возобновления Турцией военной операции в Сирии после достижения договоренности с США о временном прекращении огня.
«Дело в том, что это был не договор, а договоренность, которая была достигнута в Анкаре между представителями США и Турцией. Сегодня произойдет обмен информацией между двумя президентами Турции и России. После переговоров будет пресс-конференция, на которой они, наверное, внесут ясность», — сказал он, переадресовав вопрос о возобновлении огня Анкаре.
Песков отметил, что вопрос о нахождении турецких военнослужащих должны решать власти Сирии. Российские военные, в свою очередь, находятся на территории Сирийской Арабской Республики (САР) с разрешения официального Дамаска.
«Россия хочет обсудить положение на северо-востоке Сирии, понять происходящее, получить информацию о планах Турции, сопоставить эту информацию с общими планами по продвижению урегулирования ситуации в САР», — заключил Песков.
Ранее 22 октября Эрдоган вылетел в Сочи.
С 9 октября Турция проводит в Сирии операцию «Источник мира», целью которой объявлено возвращение сирийских беженцев на родину и обеспечение мира в регионе. Действия направлены против террористов ИГ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в РФ), запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), которая с 1984 года борется за предоставление автономии юго-восточным районам Турции, населенным преимущественно курдами, а также курдских «Сирийских демократических сил» (SDF) и «Отрядов народной самообороны» (YPG), которые договорились с Дамаском о сотрудничестве для противодействия Турции.
17 октября Вашингтон и Анкара условились временно прекратить огонь в Сирии, чтобы позволить курдам покинуть территории на границе с Турцией. Однако курды раскритиковали идею создать 30-километровую зону безопасности в Сирии. На вывод формирований в зону безопасности Эрдоган дал США 120 часов, в противном случае операция будет возобновлена, пишет «Газета.ру».

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