В Кремле оценили возможность восстановления полетов в Грузию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность восстановления авиасообщения с Грузией. Он напомнил, что полеты были приостановлены, а не отменены навсегда.

«В свое время, мы надеемся, будут созданы условия, необходимые и подходящие для возобновления авиасообщения», — сказал представитель Кремля журналистам в ходе брифинга в пятницу, 27 сентября.

25 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что он выступает за возобновление авиасообщения с Грузией. По его словам, это будет правильно. В Тбилиси уже осознали контрпродуктивность провокации против России, считает министр.

Временный запрет на полеты связан с массовыми акциями протеста, которые начались в Тбилиси 20 июня. Поводом для беспорядков стал инцидент во время сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия, когда российского делегата Сергея Гаврилова посадили в кресло спикера парламента Грузии. После этого оппозиционеры демонстративно покинули помещение, призвали людей выйти на улицы города и вместе с протестующими попытались взять здание парламента Грузии штурмом. В ходе акций протеста, которые продолжались несколько дней, пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.