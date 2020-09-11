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В Кремле оценили возможность восстановления диалога Москвы и Лондона

11 сентября 2020, 20:20  •  52 • Политика
Диалог Москвы и Лондона в настоящее время по всем направлениям заморожен, возможность его восстановления пока минимальна, хотя потребность в этом высока. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, предстоит выстраивать заново договорно-правовую базу, так как Великобритания изменила правосубъектность. Можно констатировать, что остановка диалога между двумя странами противоречит логике, диктующей необходимость тесного диалога, отметил представитель Кремля.
«Пока такая возможность минимальна, но потребность весьма актуальна и настоятельна», — констатировал Песков, говоря о возможности России заключить с Великобританией соглашения после выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.
Как напомнил Песков, диалог был свернут по инициативе Лондона.
21 июля в докладе комитета по деятельности служб разведки и безопасности парламента Соединенного Королевства говорилось, что улучшение отношений между Лондоном и Москвой при нынешнем российском руководстве не представляется возможным.
В документе подчеркивается, что доказаны попытки России вмешаться в референдум о независимости Шотландии в 2014 году. Россия за время правления Путина из потенциального партнера превратилась в явную угрозу, заявили авторы доклада.
В конце июля государственный министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Россия по-прежнему представляет «значительную угрозу» для страны.

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