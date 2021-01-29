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В Кремле оценили возможность воссоединения Донбасса с Россией

29 января 2021, 13:45  •  196 • Политика
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press/www.globallookpress.com
Защищать русскоязычных жителей региона Москва будет в любом случае
Россия не планирует объединяться с Донбассом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 29 января.
Комментируя выступление главреда RT Маргариты Симоньян на форуме "Русский Донбасс", где она призвала Россию принять в свой состав Луганскую и Донецкую народные республики, Песков отметил, что журналистка высказывает свою точку зрения, а не транслирует официальную позицию Москвы.
"Ни прямо, ни косвенно этого вопроса (– о вхождении Донбасса в РФ – прим.ред.) на повестке дня не стоит",
– цитирует РИА "Новости" Пескова. При этом он отметил, что Россия всегда защищала интересы русскоязычного населения Донбасса и продолжит делать это и впредь.
Накануне в Донецке прошел форум "Русский Донбасс". Присутствовавшие на нем лидеры ДНР и ЛНР заявили, что видят будущее региона только вместе с Россией.

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