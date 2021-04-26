В Кремле оценили возможность визита Зеленского в Москву 9 мая

Владимир Зеленский. Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

Никаких деталей нет, отметил пресс-секретарь президента

Конкретная информация о возможности переговоров между президентами России и Украины по вопросу конфликта в Донбассе отсутствует. Соответствующее заявление сделал сегодня, 26 апреля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением, адресованным российскому лидеру Владимиру Путину. Глава Незалежной обратился к коллеге на русском языке, заявив, что предлагает ему обсудить ситуацию "в любой точке Донбасса". Позднее президент России отметил, что встречу по этому вопросу можно организовать в Москве.

Так, накануне Зеленский сообщил, что усилия сторон направлены на организацию встречи, а время и место являются уже более детальным вопросом. Также президент Украины заявил, что дал поручение об организации переговоров главе своего офиса Андрею Ермаку.

Позднее ситуацию прокомментировал официальный представитель Кремля.

"Никакой конкретики по этой теме нет", – приводит РИА "Новости" заявление Пескова.



В ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Путин отметил, что украинская сторона предприняла массу действий, разрушивших отношения Киева с Москвой. Украинский лидер сообщил накануне, что готов обсудить тему русского языка и вопроса Русской православной церкви на Украине, также заявив, что в Незалежной нет проблем ни по одному из этих вопросов.

Ранее президент Украины заявил в интервью изданию Fincacial Times, что считает отвод российских войск от границ с Незалежной своей "маленькой победой". По мнению лидера, ВСУ готовы сдержать "любую агрессию", в том числе и ту, которую усматривают в российской стороне.