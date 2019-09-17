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В Кремле оценили возможность увеличения добычи нефти из-за Саудовской Аравии

17 сентября 2019, 20:09  •  55 • Политика
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, обсуждается ли в Кремле возможность увеличения добычи нефти в связи с событиями в Саудовской Аравии.
«Пока непонятно, насколько Саудовская Аравия будет удерживать какие-то потолки по отгрузке нефти. Нужно какое-то время для анализа», — сказал чиновник на пресс-конференции во вторник, 17 сентября.
В субботу, 14 сентября, нефтяные объекты в Саудовской Аравии, которая является крупнейшим производителем и поставщиком нефти, подверглись атаке. Нападения были совершены на принадлежащие государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco предприятия. После инцидента страна заявила, что сократила производство нефти более чем вдвое.
Спустя два дня Арабская коалиция обвинила Иран в атаке на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. В Иране эти обвинения назвали ложью. Ответственность за атаки взяли на себя последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла».
На фоне данных событий после открытия торгов в понедельник, 16 сентября, цена Brent подскочила на 19%, WTI — на 16%, после чего рост замедлился до 8–9%. К вечеру понедельника удорожание вновь ускорилось и достигло 15%.
Сейчас стоимость нефти начала коррекционно снижаться. По состоянию на 8:10 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,87%, до $68,42 за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 1,24%, до $61,89 доллара за баррель.

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