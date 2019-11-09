Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Как тебе такое, Илон Маск: Россия выигрывает космическую гонку у США
"Теперь понятно, зачем всё затеяли": Скабеева раскрыла план Украины по...
В Кремле подтвердили сообщения о планирующемся разговоре Путина и Эрдогана
Мир без доллара всё ближе (Уставший Оптимист)
Главная / Политика

В Кремле оценили возможность штрафа для президента России

09 ноября 2019, 01:54  •  176 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность назначения штрафа российскому лидеру по аналогии с тем, как это произошло в США с Дональдом Трампом.
«У президента (России. — Ред.) есть определенный иммунитет, в остальном нужно проработать юридически даже не столько мне, а скорее представителям судебного сообщества», — сказал Песков в ходе брифинга в пятницу, 8 ноября.
Песков посоветовал журналистам обратиться с таким вопросом в судебные органы или читать законы.
Накануне стало известно, что Верховный суд штата Нью-Йорк обязал Трампа выплатить $2 млн в пользу восьми благотворительных организаций. Данное решение было принято по иску от 2018 года, который подала в суд генпрокурор штата Нью-Йорк Барбара Андервуд. Она утверждала, что перед выборами 2016 года Трамп нарушил закон о финансировании избирательных кампаний, так как использовал свой благотворительный фонд Trump Foundation как «чековую книжку».
Комментируя данное решение, Трамп отметил, что он, возможно, единственный человек в истории, который отдал $19 млн на благотворительность и после этого подвергся нападкам «политических бездарей».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



176
Источник
Похожие новости
09 ноября 2019, 01:54
Сенатор допустил принятие проекта о признании физлиц иногентами до конца года
09 ноября 2019, 01:54
"НАТО рискует устареть": Помпео продолжил критику альянса вслед за Макроном
08 ноября 2019, 19:24
Лоббисты США помешали Германии снять ограничения с "Северного потока - 2" - депутат бундестага
08 ноября 2019, 19:24
Россия выделит средства на улучшение инфраструктуры на границе с Казахстаном
08 ноября 2019, 22:39
Иммунитет президента не позволяет штрафовать Путина. Но это не точно - Песков
09 ноября 2019, 01:54
​"Посмотрю, смогу ли это сделать": Трамп объяснил, от чего зависит его поездка в Москву на 9 Мая
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 ноября 2019, 10:09
Украина. Египетский сценарий
02 ноября 2019, 17:54
"Нет ничего более важного… кроме рюмки коньячку?": Заговорившего про НАТО Порошенко тут же одёрнули
06 ноября 2019, 21:54
Не верьте, вам врут: "Российских солдат закидали камнями и ботинками в Сирии"
06 ноября 2019, 15:09
«Газпром» назвал условие для сделки с Киевом по транзиту газа
05 ноября 2019, 16:24
«Исторический враг немецких и украинских наци»: за что гитлеровцы ненавидели Героя Советского Союза Николая Кузнецова
02 ноября 2019, 08:09
России объявили бойкот в Арктике (Telegram. обзор)
05 ноября 2019, 00:24
Как бы Лукашенко не упирался - Белоруссия станет частью России (Ростислав Ищенко)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.