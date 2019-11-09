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В Кремле оценили возможность штрафа для президента России
09 ноября 2019, 01:54 • 176 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность назначения штрафа российскому лидеру по аналогии с тем, как это произошло в США с Дональдом Трампом.
«У президента (России. — Ред.) есть определенный иммунитет, в остальном нужно проработать юридически даже не столько мне, а скорее представителям судебного сообщества», — сказал Песков в ходе брифинга в пятницу, 8 ноября.
Песков посоветовал журналистам обратиться с таким вопросом в судебные органы или читать законы.
Накануне стало известно, что Верховный суд штата Нью-Йорк обязал Трампа выплатить $2 млн в пользу восьми благотворительных организаций. Данное решение было принято по иску от 2018 года, который подала в суд генпрокурор штата Нью-Йорк Барбара Андервуд. Она утверждала, что перед выборами 2016 года Трамп нарушил закон о финансировании избирательных кампаний, так как использовал свой благотворительный фонд Trump Foundation как «чековую книжку».
Комментируя данное решение, Трамп отметил, что он, возможно, единственный человек в истории, который отдал $19 млн на благотворительность и после этого подвергся нападкам «политических бездарей».
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