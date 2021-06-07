В Кремле оценили возможность оппозиционеров покинуть Россию

В Кремле оценили возможность оппозиционеров покинуть территорию России по своему усмотрению.

В целом, власти не видят проблемы в выезде представителей оппозиции из страны. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, если это законный выезд из страны, то любой гражданин вне зависимости от его политической принадлежности и его политических взглядов может выехать из страны, а после этого вернуться или не вернуться по своему усмотрению.

"Это абсолютно свободный процесс", - подчеркнул он.

При этом Песков уточнил, что это касается тех граждан, у которых на законном основании нет обременений, поражений в правах.