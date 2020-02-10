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В Кремле оценили возможность обмена послами с Украиной
10 февраля 2020, 15:54 • 24 • Украина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о кандидатурах на должность российского посла на Украине преждевременно.
РИА Новости
«Предметного разговора об обмене главами дипломатических миссий до сих пор не было», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждал ли президент России этот вопрос с украинским коллегой и есть ли кандидатуры на данные посты.
При этом он добавил, что в целом между главами двух стран и на экспертном уровне «определённые контакты имеют место».
Ранее в МИД Украины заявили, что пока не планируется «заполнение вакантной должности руководителя дипломатического учреждения Украины в России».
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