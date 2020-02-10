В Кремле оценили возможность обмена послами с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о кандидатурах на должность российского посла на Украине преждевременно.

«Предметного разговора об обмене главами дипломатических миссий до сих пор не было», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждал ли президент России этот вопрос с украинским коллегой и есть ли кандидатуры на данные посты.

При этом он добавил, что в целом между главами двух стран и на экспертном уровне «определённые контакты имеют место».

Ранее в МИД Украины заявили, что пока не планируется «заполнение вакантной должности руководителя дипломатического учреждения Украины в России».