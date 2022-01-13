Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Журналист раскрыл всю правду о личной трагедии Назарбаева: "Нашли повешенны...
Расплата за заговор? Ветеран МВД России объяснил странную смерть главных силовик...
"Мы обогнали русню опять!": Самый скандальный министр в правительстве ...
"Вернуть войска в казармы": Требования Госдепа США разбились о два фак...
Главная / Политика

В Кремле оценили возможность нового обращения Путина из-за COVID-19

13 января 2022, 21:45  •  138 • Политика
Президент России Владимир Путин на фоне распространения коронавируса обращается к разуму россиян каждый день. Об этом заявил в четверг, 13 января, в ходе беседы с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, тем самым ответив на вопрос о возможности нового обращения российского лидера к гражданам.
«Президент обращался не перед началом волн, а в разгар волн <…> Сейчас опыта мы набрались, мы научились реагировать, мы научились быстро мобилизовываться, быстро расширять количество койко-мест по регионам», — уточнил представитель Кремля.
По его словам, глава государства обращается к разуму россиян каждый день. Вместе с тем Песков заверил, что единственным средством, которое сможет спасти человека от смерти, является вакцинация.
Ранее в этот день премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 14 января оценить готовность медучреждений к развертыванию дополнительного коечного фонда и созданию резерва коек для лечения пациентов с COVID-19 на фоне распространения «Омикрон»-штамма. Отмечалось, что к 14 января Минздрав РФ должен подготовить для сотрудников call-центров памятку по работе с обращениями людей, у которых подтвержден диагноз COVID-19 и которые лечатся дома.
Путин 12 января заявил, что вакцина «Спутник V», судя по всему, эффективнее других препаратов работает против «Омикрон»-штамма. Вместе с тем глава государства отметил рост заболеваемости COVID-19 в разных странах мира. По словам российского лидера, это лишний раз подчеркивает правильность решения о направлении группы специалистов РФ в ЮАР.
В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».
Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



138
Источник
Похожие новости
13 января 2022, 02:30
Что так сильно напугало НАТО: Политолог объяснил "Ээээ... Давайте ещё поговорим"
13 января 2022, 08:20
Лучше не приезжайте: Американцев предупредили о "необычной" активности на Украине
13 января 2022, 00:45
Москва сорвала госпереворот в Казахстане. Время предъявлять счёт за оказанные услуги
13 января 2022, 15:55
Казахстанский министр унизил русских. Политолог ответил резко: "Наши парни рисковали жизнями"
13 января 2022, 11:50
Минобороны России сообщило о новом шаге ОДКБ в Казахстане
13 января 2022, 04:15
Коротченко назвал три "главных хита" русской ПВО
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 января 2022, 02:30
Что так сильно напугало НАТО: Политолог объяснил "Ээээ... Давайте ещё поговорим&...
13 января 2022, 08:20
Лучше не приезжайте: Американцев предупредили о "необычной" активности на У...
13 января 2022, 00:45
Москва сорвала госпереворот в Казахстане. Время предъявлять счёт за оказанные услуги
13 января 2022, 09:30
Запад отказал России в гарантиях безопасности: что дальше?
13 января 2022, 15:55
Казахстанский министр унизил русских. Политолог ответил резко: "Наши парни риско...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 января 2022, 19:20
"Вежливые люди" Сердюкова: Силы России в Казахстане возглавил герой операции в Крыму. Совпадение?
10 января 2022, 09:45
Журналисту хватило трёх слов для "очень вежливого" ответа на дерзость украинского посла
08 января 2022, 18:05
"Я не Нострадамус, но я предвижу": Баранец о двойной игре против России на казахском поле
09 января 2022, 09:15
Странная история из Казахстана: Военкор передал рассказы очевидцев
09 января 2022, 16:50
Казахские силовики разозлили коллег из Киргизии: "Я ещё раз говорю"
07 января 2022, 00:05
Захарова объяснила заявление из Белого дома по Казахстану: "Не понимают"
08 января 2022, 08:10
Захарова ответила на хамскую реплику Блинкена о русских в Казахстане: "Сложно остаться в живых"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.