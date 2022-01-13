В Кремле оценили возможность нового обращения Путина из-за COVID-19

Президент России Владимир Путин на фоне распространения коронавируса обращается к разуму россиян каждый день. Об этом заявил в четверг, 13 января, в ходе беседы с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, тем самым ответив на вопрос о возможности нового обращения российского лидера к гражданам.

«Президент обращался не перед началом волн, а в разгар волн <…> Сейчас опыта мы набрались, мы научились реагировать, мы научились быстро мобилизовываться, быстро расширять количество койко-мест по регионам», — уточнил представитель Кремля.

По его словам, глава государства обращается к разуму россиян каждый день. Вместе с тем Песков заверил, что единственным средством, которое сможет спасти человека от смерти, является вакцинация.

Ранее в этот день премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 14 января оценить готовность медучреждений к развертыванию дополнительного коечного фонда и созданию резерва коек для лечения пациентов с COVID-19 на фоне распространения «Омикрон»-штамма. Отмечалось, что к 14 января Минздрав РФ должен подготовить для сотрудников call-центров памятку по работе с обращениями людей, у которых подтвержден диагноз COVID-19 и которые лечатся дома.

Путин 12 января заявил, что вакцина «Спутник V», судя по всему, эффективнее других препаратов работает против «Омикрон»-штамма. Вместе с тем глава государства отметил рост заболеваемости COVID-19 в разных странах мира. По словам российского лидера, это лишний раз подчеркивает правильность решения о направлении группы специалистов РФ в ЮАР.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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