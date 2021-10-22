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В Кремле оценили влияние речи Путина на взаимоотношения с Западом
22 октября 2021, 10:55 • 136 • Политика
В Кремле прокомментировали влияние речи президента Владимира Путина на форуме "Валдай" на отношения со странами Запада.
В Кремле не считают, что выступление президента России Владимира Путина на форуме "Валдай" повлияет на отношения со странами Запада.
"Россия была, есть и будет неотъемлемой частью Европы", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в пятницу, 22 октября.
Путин принял участие в дискуссионном форуме 21 октября, он произнёс речь, поcле чего ответил на многочисленные вопросы корреспондентов. Президент призвал Россию придерживаться "здорового консерватизма" в ходе трансформаций, которые переживает мир капитализма. Он отметил, что в мире происходит "концептуальный" и "цивилизационный" кризис.
В частности, Путин критиковал "борьбу за равноправие" на Западе, которая превратилась в "агрессивный догматизм на грани абсурда". Президент, в частности, назвал чудовищной ситуацию, когда детям, в частности, внушают, что мальчик легко может стать девочкой.
По мнению главы государства, это "преступление против человечества". Путин обвинил Запад в безумии из-за попыток стереть разницу между женщинами и мужчинами и навязывания детям гендерной неопределённости.
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