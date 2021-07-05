В Кремле оценили вероятность ввода войск России в Афганистан в связи с усложнением военной обстановки на границах.

Россия не ведёт переговоры с властями Афганистана о вероятном вводе контингента войск в связи с обострением военной ситуации в приграничных районах страны. Об этом заявил 5 июля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Конечно, после выхода американцев и их союзников из Афганистана развитие обстановки в этой стране является предметом нашей повышенной обеспокоенности,

- пояснил пресс-секретарь.

Песков подчеркнул, что в России "очень внимательно наблюдаем и констатируем, что, к сожалению, происходит дестабилизация", передаёт ТАСС.

Пограничники России, находящиеся на границе с Афганистаном в Таджикистане, при этом следят за развитием событий между противоборствующими группировками и будут принимать соответствующие решения, пояснил Песков.

Конечно, по мере того как будет развиваться ситуация, мы видим, к сожалению, что она развивается не лучшим образом,

- отметил представитель Кремля.

Известно, что после боёв с исламистами и террористами на территорию Таджикистана за последние дни отступили несколько тысяч афганских военных.