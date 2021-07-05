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В Кремле оценили вероятность ввода войск России в Афганистан

05 июля 2021, 15:10  •  197 • Политика
В Кремле оценили вероятность ввода войск России в Афганистан в связи с усложнением военной обстановки на границах.
Россия не ведёт переговоры с властями Афганистана о вероятном вводе контингента войск в связи с обострением военной ситуации в приграничных районах страны. Об этом заявил 5 июля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Конечно, после выхода американцев и их союзников из Афганистана развитие обстановки в этой стране является предметом нашей повышенной обеспокоенности,
- пояснил пресс-секретарь.
Песков подчеркнул, что в России "очень внимательно наблюдаем и констатируем, что, к сожалению, происходит дестабилизация", передаёт ТАСС.
Пограничники России, находящиеся на границе с Афганистаном в Таджикистане, при этом следят за развитием событий между противоборствующими группировками и будут принимать соответствующие решения, пояснил Песков.
Конечно, по мере того как будет развиваться ситуация, мы видим, к сожалению, что она развивается не лучшим образом,
- отметил представитель Кремля.
Известно, что после боёв с исламистами и террористами на территорию Таджикистана за последние дни отступили несколько тысяч афганских военных.

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