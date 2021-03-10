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В Кремле оценили вероятность встречи Путина с Зеленским

10 марта 2021, 15:10  •  332 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Глава РФ всегда идет навстречу другим лидерам
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил вероятность личной встречи российского лидера Владимира Путина с главой Незалежной Владимиром Зеленским. Как отметил пресс-секретарь президента РФ сегодня, 10 марта, глава РФ в принципе никогда не опровергает информацию ни о каких встречах.
Песков уточнил, что президент всегда идет навстречу, особенно в том случае, когда диалог с главой другого государства может оказаться результативным и принести пользу для обеих сторон.
Тем не менее, напомнил официальный представитель Кремля, любую встречу необходимо хорошо подготовить – речь в данном случае идет о выполнении договоренностей.
"Мы говорим о минском комплексе мер, во вторую очередь говорим о тех договоренностях, которые были достигнуты в Париже", – приводят "Известия" заявление российского госслужащего.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готовит площадку для видеоконференции в рамках "нормандского формата". Украинский лидер также сообщил, что встретится с каждым из президентов лично, если конференция по каким-то причинам не состоится. Позднее один из источников в Кремле сообщил, что стремление Зеленского к встрече с лидерами "нормандской четверки" остается его личным делом.
Накануне глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев доработал план по урегулированию ситуации в Донбассе, придуманный ФРГ и Францией. Теперь же украинская сторона ожидает одобрения России.
В Кремле же позднее заявили, что не получали от Киева никакой информации по "новому плану", а главными договоренностями по Донбассу остаются Минские соглашения.

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