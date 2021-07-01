В Кремле оценили вероятность проведения очной встречи Путина и Си Цзиньпина

Сроки очной встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина будут определены в зависимости от ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 1 июля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он пояснил, что лидеры поддерживают постоянный диалог.

«Всё будет зависеть от эпидемиологической обстановки, пока трудно предположить», — отметил представитель Кремля в интервью Первому каналу, комментируя вероятность очной встречи Путина и Си Цзиньпина в этом году.

По словам Пескова, лидеры часто общаются, что позволяет поддерживать двусторонние отношения. Связь между Москвой и Пекином налажена, и это обеспечивает ведение переговоров «на высшем уровне с самой высокой степенью секретности», добавил он.

Ранее в четверг Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина со 100-летием Коммунистической партии Китая, указав на важную роль КНР на международной арене. Политик также напомнил о поддержке, которую РФ оказывала китайской Коммунистической партии, и выразил надежду на дальнейшее развитие диалога между «Единой Россией» и КПК

28 июня Путин и Си Цзиньпин в ходе видеоконференции объявили о продлении российско-китайского соглашения о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Цзиньпин назвал договор ярким примером построения международных отношений нового типа.

14 июня российский лидер назвал достигнутый РФ уровень отношений с Китаем беспрецедентно высоким, однако указал на попытки извне разрушить эти связи.

Путин подчеркивал, что между Пекином и Москвой сложились отношения стратегического партнерства, которых не было ранее, а также был достигнут «высокий уровень доверия и сотрудничества», причем, по его словам, по всем направлениям, в том числе в политике, экономике, сфере технологий и в военно-техническом сотрудничестве.