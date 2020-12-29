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В Кремле оценили стремление Зеленского встретиться с Путиным
29 декабря 2020, 15:15 • 246 • Политика
Предпосылки для общения глав двух стран пока не созрели
В Москве не считают, Киев на самом деле стремится к укреплению российско-украинских отношений. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 29 декабря.
"Пока мы не видим и не слышим какой-то политической воли к нормализации наших двухсторонних отношений",
– сообщил Песков, отметив, что Россия как раз хочет улучшения отношений с Украиной. Что касается контактов лидеров двух стран по вопросу урегулирования в Донбассе, то для этого нужны "предпосылки", которые до сих пор "не созрели".
"Не видим политической воли к реализации "минских" договоренностей и "парижских" договоренностей",
– приводит РИА "Новости" слова Пескова.
Ранее президент Украина Владимир Зеленский заявил, что может в любой момент позвонить президенту РФ Владимиру Путину и пообщаться. Он также сообщил, что существует ряд вопросов, для решения которых необходима личная встреча с российским лидером.
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