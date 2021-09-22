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В Кремле оценили сроки самоизоляции Путина на фоне приближающегося дня рождения

22 сентября 2021, 15:05  •  165 • Политика
В Кремле ответили на вопрос о сроках самоизоляции президента России Владимира Путина, возникший в связи с приближающимся днём рождения лидера страны.
Напомним, день рождения президента приходится на 7 октября, главе государства исполнится 69 лет.
В пресс-службе Кремля заявили о том, что не знают, как долго Владимир Путин пробудет в режиме самоизоляции. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, как правило, этот день он проводит с родными и близкими. Пока же у главы государства рабочие будни.
Ранее Дмитрий Песков сравнил эффективность работы Владимира Путина и препарата "Спутник V". Последним привился президент.
"И Путин, и "Спутник V" работают в обычном режиме. Эффективность "Спутника V" доказана, она весьма высокая", - подчеркнул Песков.

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