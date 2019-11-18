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В Кремле оценили слова Лукашенко о союзе с Россией

18 ноября 2019, 16:54  •  130 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Белоруссии о целесообразности союза республики с РФ. По его словам, белорусский лидер задавался вопросом о гипотетическом подвержении сомнению этой целесообразности.
«Но мы по-прежнему последовательно исходим из того, что взаимовыгодность союзного государства является абсолютно незыблемой», — сказал представитель Кремля в понедельник, 18 ноября. По словам Пескова, в Кремле обратили внимание на эмоциональность заявления и формулировки.
Накануне Лукашенко заявил об условиях подписания документов по интеграции с Россией. Он предупредил, что Минск не подпишет дорожные карты, если не будут решены принципиальные вопросы в экономике. Речь идет о независимости Белоруссии и ее суверенитете, подчеркнул он.
Президенты РФ и Белоруссии обсудили экономическое объединение на встрече 18 июля.

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