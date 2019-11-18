В Кремле оценили слова Лукашенко о союзе с Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Белоруссии о целесообразности союза республики с РФ. По его словам, белорусский лидер задавался вопросом о гипотетическом подвержении сомнению этой целесообразности.

«Но мы по-прежнему последовательно исходим из того, что взаимовыгодность союзного государства является абсолютно незыблемой», — сказал представитель Кремля в понедельник, 18 ноября. По словам Пескова, в Кремле обратили внимание на эмоциональность заявления и формулировки.

Накануне Лукашенко заявил об условиях подписания документов по интеграции с Россией. Он предупредил, что Минск не подпишет дорожные карты, если не будут решены принципиальные вопросы в экономике. Речь идет о независимости Белоруссии и ее суверенитете, подчеркнул он.

Президенты РФ и Белоруссии обсудили экономическое объединение на встрече 18 июля.